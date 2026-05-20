Ανδρουλάκης σε διοικητή ΕΥΠ: «Λέτε ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά;»

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου διεξάγεται συζήτηση για τις υποκλοπές, παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έοντας συνομιλία με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε τον κ. Δεμίρη μεταξύ άλλων για τον λόγο της παρακολούθησής του, αλλά και για τον τρόπο που έγινε. Συγκεκριμένα, ο διάλογος είχε ως εξής:

Δεμίρης: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.

Ανδρουλάκης: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;

Δεμίρης: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.

Ανδρουλάκης: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;

Δεμίρης: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.

Ανδρουλάκης: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;

Δεμίρης: Όχι, δεν λέω αυτό.

Ανδρουλάκης: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;

Δεμίρης: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.

Ανδρουλάκης: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.