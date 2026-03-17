Ανδρουλάκης: «Θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, ανταποκρινόμενοι στο κοινωνικό αίτημα»

«Δεν είναι μόνο ο στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Είναι πάνω από όλα το κοινωνικό αίτημα ο στόχος μας: ο στόχος της πολιτικής αλλαγής. Και αυτός είναι ο κοινός τόπος της σημερινής συνάντησης», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας, λίγο μετά το μεσημέρι, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι με ορισμένους συμμετέχοντας στην Επιτροπή «ήμασταν κάποτε στην ίδια όχθη, στην όχθη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανθρώπους που είχαμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Και αυτό είναι πλούτος. Χαίρομαι που όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής».

«Θέλω τη συνεισφορά σας στο πρόγραμμά μας. Διότι όλοι είστε αξιόλογοι άνθρωποι, με μεγάλη εμπειρία, στον δημόσιο βίο, στις επιστήμες, στην αγορά εργασίας. Πρέπει να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας. Και πρέπει να το ακούσει, να το διαβάσει και να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ήταν ένα φιλόξενο κόμμα. Ένα κόμμα που ταυτιζόταν με τις ανάγκες του ελληνικού λαού σε πολύ κρίσιμες περιόδους. Μια τέτοια περίοδο διανύουμε σήμερα. Μια περίοδο όπου δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, με τις επιθέσεις στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου».

Επέκρινε τηνν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο της εξουσίας της, περιφρονώντας και υποτιμώντας τους κόπους του ελληνικού λαού τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας.

«Μια περίοδο όπου η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα και η αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων κάνει χιλιάδες ελληνόπουλα να μην μπορούν να κάνουν τα πρώτα βήματα στις σπουδές τους και δυσκολεύει τις οικογένειες. Μια περίοδο όπου, δυστυχώς, τα fake news, ο έλεγχος των media, αποδυναμώνουν τον δημόσιο διάλογο και τον ορθό λόγο. Αυτήν, λοιπόν, την κρίσιμη περίοδο, μας τιμά -και με τιμά προσωπικά- ιδιαίτερα η σημερινή σας παρουσία», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ δεν επενδύει στη διχόνοια και τη στυγνή προπαγάνδα, αλλά στη δύναμη που είναι ο προγραμματικός λόγος, οι λύσεις, το σχέδιο.

«Στο συνέδριό μας θα παρουσιάσουμε το εθνικό, στρατηγικό κυβερνητικό μας σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα δώσει ξανά στην κοινωνία αισιοδοξία, ελπίδα. Ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι περασμένη Κυριακή ήταν μία πολύ σημαντική μέρα και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που προσήλθαν για την ανάδειξη των συνέδρων «δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια.

Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ενωμένο, προγραμματικό, δυναμικό. Και σε αυτόν τον αγώνα πραγματικά χαίρομαι που θα είμαστε μαζί.

Γιατί τη χώρα που ονειρευόμαστε, την Ελλάδα που αξίζουμε, μπορούμε πραγματικά να την κερδίσουμε μαζί» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και έπλεξε το εγκώμιο του Κώστα Σκανδαλίδη, που ανέλαβε αυτήν την ευθύνη για την διεύρυνση, λέγοντας ότι αυτή η διαδικασία της αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης θα έχει θετικό αποτύπωμα στον αγώνα μας στις εθνικές εκλογές.