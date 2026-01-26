Ανδρουλάκης: Ζητά να παραιτηθεί ο Φλωρίδης για την διάταξη συνεπιμέλειας - «Δεν στέκεται θεσμικά»

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προσάπτοντάς του κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και μεθοδεύσεις που αφορούν τη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο και τη συνεπιμέλεια των παιδιών, τονίζοντας ότι εντάχθηκε «σε άσχετο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως ο υπουργός «δεν στέκεται θεσμικά», υπογραμμίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο, όπως –κατά τον ίδιο– ισχυρίστηκε ψευδώς ο κ. Φλωρίδης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε σειρά «ανακολουθιών και ψεμάτων» του υπουργού Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι:

είναι ανακριβές πως δεν πρόκειται για τροπολογία,

πως δεν πρόκειται για τροπολογία, είναι αναληθές ότι υπήρχε εξαρχής στο νομοσχέδιο,

ότι υπήρχε εξαρχής στο νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στη Βουλή και καταψήφισε τη ρύθμιση.

«Εδώ έχουμε έναν υπουργό που στα Τέμπη λέει ψέματα, στις υποκλοπές κρύβεται από τις ευθύνες του για ένα παρακράτος και στη Δικαιοσύνη νομοθετεί κατά παραγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Μητσοτάκης δίνει τις εντολές»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνος που δίνει τις εντολές στον υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση συνολικά, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση από τον ευρωπαϊκό δρόμο και για πρακτικές που «προσομοιάζουν στην Ουγγαρία».

«Δεν μπορώ να δεχθώ μια Ελλάδα που δεν σέβεται τη διάκριση των εξουσιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολίτη», σημείωσε ο ίδιος.

Οικονομία και στεγαστικό: «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται κατάψυξη»

Όσον αφορά την οικονομία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, η χώρα οδεύει προς οικονομική στασιμότητα μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για το στεγαστικό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αβελτηρία και λαϊκισμό, υπογραμμίζοντας ότι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

«Κάποια συμφέροντα εξυπηρετούνται, ενώ ο πολίτης πληρώνει την ακρίβεια», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξωτερική πολιτική: Κριτική για στάση απέναντι στον Τραμπ

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι, προκειμένου να εμφανίζεται «αρεστός» στον Ντόναλντ Τραμπ, υπονομεύει τη σταθερή εθνική γραμμή της Μεταπολίτευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία»

Μιλώντας για το εσωτερικό του κόμματος και ενόψει συνεδρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η εσωστρέφεια δεν βοηθά, ξεκαθαρίζοντας ότι:

το ΠΑΣΟΚ δεν εξετάζει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ,

, στόχος είναι η προοδευτική διακυβέρνηση ,

, ο ίδιος είναι «εγγυητής της ενότητας και της πολιτικής αλλαγής».

«Όσο είμαι πρόεδρος, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε.