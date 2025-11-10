Ανεπανάληπτο ΑΙ σόου της Κωνσταντοπούλου: Η Ζωή αγρότισσα, δικαστής, καπετάνιος, πυροσβέστης

Απίστευτο σόου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, με την πρόεδρο του κόμματος να παρουσιάζει τους άξονες για κάθε τομέα της ζωής, της πολιτικής και της οικονομίας, έχοντας πίσω της ένα τεράστιο video wall, στο οποίο εμφανιζόταν… η ίδια ντυμένη ανάλογα με το θέμα. Φυσικά, χάρη στη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Έτσι καμάρωσε ο κόσμος στην εκδήλωσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πυροσβέστη, καπετάνιο, δικαστή, οικονομολόγο, μάνα σε παιδική χαρά.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι το κόμμα της στοχεύει στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι.

Η κα. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι το κόμμα θα στηρίξει την «κατάργηση του ηλικιακού ορίου εκλογιμότητας και την εναρμόνιση του δικαιώματος του εκλέγειν με το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Σήμερα, ψηφίζουν οι νέοι από την ηλικία των 17 ετών, όμως δεν μπορούν να εκλεγούν. Αυτό τελειώνει. Δικαίωμα εκλέγεσθαι αποκτούν όλοι οι πολίτες που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και οι νέοι 17-25 ετών θα μπορούν να εκπροσωπούν τους συνομηλίκους και τους συμπολίτες τους στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



