Ανεξάρτητες και με τη «βούλα» Κασιμάτη και Γεροβασίλη – Πότε εκλέγεται αντιπρόεδρος στη Βουλή

Ανακοινώθηκαν και επισήμως από το προεδρείο της Βουλής η διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίηση της τέως αντιπροέδρου του Σώματος, Όλγας Γεροβασίλη.

Οι δύο βουλεύτριες διατηρούν τις έδρες τους ως ανεξάρτητες. Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει τώρα 10 βουλευτές (από 12) και «πέφτει» στην πέμπτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης.

Στην τέταρτη θέση «ανεβαίνει» η Ελληνική Λύση, που διαθέτει 11 βουλευτές. Πλέον, οι ανεξάρτητοι είναι 53 (από 51), κατά το ΑΜΠΕ.

Βουλή: Εκλογή αντιπροέδρου μετά την παραίτηση Γεροβασίλη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής η «Εκλογή Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα» μετά την αποχώρηση της κ. Γεροβασίλη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη ότι η πρόταση του κόμματός της για το αξίωμα της αντιπροέδρου είναι η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, ενώ ο κ. Ν. Κακλαμάνης ενημέρωσε την κ. Δούρου και τον γραμματέα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Αμανατίδη για τη θέση της ΝΔ (ως προς τη συγκεκριμένη εκλογή).