Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στο εδώλιο για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Στις 24 Νοεμβρίου ξεκινά ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η δίκη της πρώην ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη στελεχών του κυβερνώντος κόμματος για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

Μαζί της στο εδώλιο θα καθίσουν ο τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων, Νίκος Θεοδωρόπουλος, και ο οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ΝΔ, Μένιος Κορομηλάς. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι στοιχεία χιλιάδων αποδήμων είχαν διαρρεύσει και χρησιμοποιηθεί σε προεκλογικές αποστολές e-mail, γεγονός που προκάλεσε καταγγελίες και έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμα τόσο σε κόμμα και φορείς, όσο και σε φυσικά πρόσωπα, με ποσά που κυμάνθηκαν από 40.000 έως 400.000 ευρώ.

Η συνέχεια δόθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο επικύρωσε τις κυρώσεις σε βάρος των στελεχών Μένιου Κορομηλά και Νίκου Θεοδωρόπουλου, κρίνοντας ότι είχαν προσωπική ευθύνη για τη διαχείριση των δεδομένων.

Παράλληλα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν δεκάδες αγωγές αποδήμων που ζητούν αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η διαρροή παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα και έθεσε σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους.