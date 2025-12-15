Το ανοιχτό παράθυρο για τους αγρότες, τα μηνύματα του προϋπολογισμού και ο κουρασμένος Στέφανος

Την Τρίτη στον Προϋπολογισμό ο Μητσοτάκης θα προδιαγράψει μια σειρά θετικών παρεμβάσεων που θα αφορούν τους αγρότες πχ. για το ρεύμα ή και για τα όρια επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου.

Προφανώς υπάρχουν και θέματα που δεν συζητάει η κυβέρνηση, όπως τις κατώτατες εγγυημένες τιμές προϊόντων που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.

Πάντως, το παράθυρο του διαλόγου δεν κλείνει και αυτό γιατί στην κυβέρνηση θεωρούν αντικειμενικά δύσκολο να φτάσουν οι αγρότες μέχρι τα Χριστούγεννα και να είναι στα μπλόκα.

Παράθυρο νέας συνάντησης με τους αγρότες

Μπορεί λοιπόν το ραντεβού της Δευτέρας να μην έγινε, όμως μην βάζετε στοίχημα ότι ραντεβού δεν θα γίνει τις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, οι αγρότες της Βορείου Ελλάδος περιμένουν κάποια κίνηση καλής θέλησης από την κυβέρνηση, προκειμένου να βρουν τον δρόμο για το τραπέζι του διαλόγου. Πολλοί εκτιμούν ότι το επόμενο ΠΣΚ μπορεί να είναι μια πιθανή ημερομηνία για μια συνάντηση, καθώς ως τότε θα κλιμακώνεται και η κοινωνική πίεση.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης και κυβέρνηση κάνουν νέο κάλεσμα στους αγρότες: «Κόκκινη γραμμή» η μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι βουλευτές στο Μαξίμου

Μπορεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού να είναι πυκνό με ταξίδι στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, όμως πριν αναχωρήσει για την Σύνοδο Κορυφής και αφού ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός θα καλέσει τους βουλευτές της Ν.Δ. για ένα χαλαρό κρασί και σύσφιξη σχέσεων. Έτσι αργά το βράδυ της Παρασκευής οι βουλευτές πήραν ειδοποίηση για την πρόσκληση, την Τετάρτη στις 13:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μία επανάληψη του περσινού χαλαρού σκηνικού με κρασιά, χαλαρή συζήτηση και καναπεδάκια.

Το συνέδριο στο κόμμα Κασσελάκη

Στην Αριστερά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς ρόδινα κι αυτό το παραδέχεται ακόμη και ο πιο φανατικός ψηφοφόρος. Ο ιός πάντως της απογοήτευσης φαίνεται πως έχει κολλήσει και στο κόμμα Κασσελάκη ο οποίος μέσω σόσιαλ μίντια προανήγγειλε Συνέδριο στις αρχές Φεβρουαρίου για να αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος τη συνέχεια ή μη του Κινήματος Δημοκρατίας. Εγώ κατανοώ πως ο Στέφανος Κασσελάκης μάλλον έχει κουραστεί με την πολιτική και αρχίζει να σκέφτεται άλλα, ενώ φαίνεται πως τελειώνουν και τα λεφτά, αφού όπως είπε στο μήνυμα του, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και για τη χρηματοδότηση του.

Ηρεμία στη Νέα Αριστερά

Το άλλο κόμμα που θα κάνει συνέδριο είναι αυτό της Νέας Αριστεράς που είναι προγραμματισμένο για τα τέλη Γενάρη. Κι ενώ όλα έδειχναν διάσπαση, οι πρόσφατες επικριτικές δηλώσεις Χαρίτση κατά Τσίπρα φαίνεται πως έσωσαν την κατάσταση, αφού έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από το δίδυμο Τσακαλώτου-Σακελλαρίδη. Ωστόσο επειδή ένας μήνας είναι αρκετός καιρός στην πολιτική, ας περιμένουμε να δούμε με τι διαθέσεις θα προσέλθουν οι δυο πλευρές μετά τις γιορτές.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο συνέδριο συγκαλεί ο Κασσελάκης: Στον αέρα το Κίνημα Δημοκρατίας!

Γαλάζιος γάμος

Περίσσεψαν τα χαμόγελα το βράδυ του Σαββάτου, καθώς παντρεύτηκαν η Μαρίνα Καλαϊτζή, κουνιάδα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και αδερφή της γυναίκας του Πόπης, με το παλιό "ντοράκι" και νυν αντιδήμαρχο Περιστερίου Γιώργο Τσίνα.

Η κ. Καλαϊτζή, δικηγόρος στο επάγγελμα παντρεύτηκε για πρώτη φορά, ο κ. Τσίνας για δεύτερη. Κουμπάροι ήταν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι στενοί φίλοι του γαμπρού Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και Γιώργος Βράντζας και ο δικηγόρος και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ Ορέστης Ομράν.