Αντάρτικο Βλάχου στην ΚΟ της ΝΔ: Αντέδρασε στη διαδικασία εκλογής γραμματέα

Ένταση προέκυψε κατά τη διαδικασία εκλογής του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ του Γιώργου Βλάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ο βουλευτής της Ανατολικής Αττικής εξέφρασε την αντίθεση του με τον τρόπο εκλογής του Μάξιμου Χαρακόπουλου.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Βλάχος ζήτησε να στηθεί κάλπη για την εκλογή του νέου γραμματέα αντί της διαδικασίας δια εγέρσεως που προτάθηκε με πρόσχημα ότι αυτή η διαδικασία δεν προβλέπεται από τον κανονισμό , προκαλώντας την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η υποβολή τέτοιων προτάσεων «δεν συνάδει με την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας»,
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο διάλογος με τον Γιώργο Βλάχο
Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του στην ΚΟ του κόμματος, όπου πρότεινε για τη θέση του νέου γραμματέα τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ακολούθησε ο εξής διάλογος:
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σας παρακαλώ, δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ.»
Γιώργος Βλάχος: «Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη.»
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;»
Γιώργος Βλάχος: «Να τηρηθεί ο Κανονισμός.»
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.»
Γιώργος Βλάχος: «Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στην μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (σ.σ. αναφέρεται στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές).»
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος εξελέγη νέος γραμματέας, σχολίασε με την ολοκλήρωση της διαδικασίας: «Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», εκφράζοντας τη λύπη του για την αναστάτωση που προκλήθηκε, παρά την τελική εκλογή του.
