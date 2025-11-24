Ο Τάιλερ Μακμπέθ αντέδρασε μέσα από τα τα κοινωνικά δίκτυα στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο όνομά του στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα 24 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Μάκμπεθ σε ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε ότι δεν θα ήθελε το όνομά του να χρησιμοποιηθεί για «σκοπούς μάρκετιγνκ» και «προώθησης» του εν λόγω βιβλίου.

«Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να ΜΗΝ χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μάρκετινγκ ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας» έγραψε χαρακτηριστικά ο σύζυγός του Στέφανου Κασσελάκη.

Η ανάρτηση του Τάιλερ Μακμπέθ για το βιβλίο Τσίπρα | Instagram/ tyler_mcbeth

Τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον Τάιλερ Μακμπέθ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρει συνάντηση που είχε με τον Τάιλερ Μάκμπεθ και τον Στέφανο Κασσελάκη στο σπίτι του, αλλά και την ερώτηση που ο πρώτος έθεσε στη Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος. Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

«Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Το ξύλο δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασσελάκης εξελέγη» αναφέρει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα του βιβλίου του ο Αλέξης Τσίπρας.

