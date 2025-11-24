Τρίβουν τα χέρια τους στον εκδοτικό οίκο που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βγαίνει σήμερα στην κυκλοφορία. Και αυτό γιατί μέχρι στιγμής έχουν τυπωθεί 25.000 αντίτυπα, ενώ και η προπώληση του βιβλίου πηγαίνει σφαίρα. Μαθαίνω μάλιστα ότι έχει ήδη δοθεί η παραγγελία για άλλα 10.000 αντίτυπα, κάτι που σημαίνει ότι το βιβλίο μπορεί να φτάσει και τις 50.000 αντίτυπα πωλήσεις, με δεδομένο ότι η περίοδος των Χριστουγέννων είναι παραδοσιακά ευνοϊκή για το βιβλίο.

Οι όροι του Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός βεβαίως δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και προφανώς συμφώνησε με τον εκδοτικό οίκο, γιατί ήταν αυτός που αποδέχθηκε τους οικονομικούς του όρους. Μαθαίνω ότι ο Τσίπρας ζήτησε και πήρε εξαψήφιο ποσό προκαταβολή και ποσοστό 25% επί του τζίρου που αναμένεται επίσης αξιοσημείωτος. Βέβαια τα 28€ που είναι η τιμή της λιανικής για το βιβλίο, λένε παράγοντες του χωρου, ότι δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα της έκδοσης, καθώς δεν μιλάμε για σκληρόδετη αλλά για μαλακό εξώφυλλο. Αυτό βεβαίως δεν μειώνει το ενδιαφέρον της.

Τα «χωσίματα» στους πρώην συντρόφους

Τα καλά βέβαια ο Τσίπρας τα κρατάει στο βιβλίο για τους πρώην συντρόφους του. Κυρίως τον Σκουρλέτη, τον Φίλη και τον Τσακαλώτο τους οποίους «καρφώνει» στο βιβλίο για τη στάση τους την περίοδο 2019-2023 που οδήγησαν στην συντριβή των τελευταίων εθνικών εκλογών. Κι επειδή οι εμφύλιοι στην αριστερά είναι καθημερινό φαινόμενο, θα περιμένω με ενδιαφέρον τις πρώτες αντιδράσεις που θα προκαλέσει η ανάγνωση του βιβλίου.

Η κινητοποίηση του μηχανισμού

Μπορεί να μην υπήρχαν πολλά τοπικά ντέρμπι στα Νομαρχιακές και Τοπικές Οργανώσεις της ΝΔ, όμως η Πειραιώς έκανε χθες μια γερή κινητοποίηση και μέτρησε τα μέλη της, ενόψει και των εκλογών. Ο μηχανισμός κάπως ζεστάθηκε, 122.000 άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να πληρώσουν και να γραφτούν και μάλιστα σε μια περίοδο που τα εσωκομματικά δεν είναι στα πάνω τους. Αυτό που κρατάνε στη ΝΔ είναι ότι ο μηχανισμός έδειξε ζωτικά σημεία και ενόψει συνεδρίου που θα γίνει μετά το Πάσχα και βεβαίως ενόψει εκλογών.

Δημοσκοπική ανακούφιση

Στο Μαξίμου έκαναν δημοσκοπικό «ταμείο» και θεωρούν πως τόσο οι ενεργειακές συμφωνίες όσο και οι προσπάθειες συγκράτησης της ακρίβειας αποδίδουν κι αυτό φαίνεται στις μετρήσεις που σχεδόν όλες έδειξαν αύξηση περίπου 1,5 μονάδας. Η αισιοδοξία εδράζεται κυρίως στην ανυπαρξία των άλλων, λένε στο Μαξίμου, που ωστόσο αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δουν τι θα πιάσει στις μετρήσεις ο Τσίπρας μετά τη δημοσίευση του βιβλίου.

Βουλευτές ή ιδιωτικός τομέας;

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2-3 προβεβλημένοι υπουργοί που έχουν στο μυαλό τους την επιλογή να μην κατέβουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να επιλέξουν μια καλοπληρωμένη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Μου ακούγεται λογικό. Εάν υποθέσουμε ότι κάποιος ολοκληρώνει μια οκταετία με υπουργική θητεία, δύσκολα μπαίνει στα βουλευτικά έδρανα για να συμμετάσχει σε επιτροπές της Βουλής και να κόβει πίτες. Η πραγματική εξουσία - και τα λεφτά, είναι πλέον κυρίως στις πολυεθνικές εταιρείες.