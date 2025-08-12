Αντιδράσεις με ανάρτηση ελληνικής πρεσβείας για την Παλαιστίνη: Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Αντιδράσεις προκάλεσε στους κόλπους της εγχώριας διπλωματίας ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, σχετικά με το κάλεσμα της Κυριακής (10/8) για συμμετοχή στις πανελλαδικές συγκεντρώσεις στήριξης στην Παλαιστίνη.

Όπως έχει διακινηθεί και σε ελληνικά Μέσα, ο επίσημος λογαριασμός Twitter της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο, ανάρτησε προ ωρών την αφίσα του καλέσματος στις συγκεντρώσεις, με τη λεζάντα:

«Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Η επίμαχη ανάρτηση της πρεσβείας | skai.gr

Αντιδράσεις για την ανάρτηση της πρεσβείας

Οι αντιδράσεις δεν άργησαν, με αποτέλεσμα η ανάρτηση να κατέβει από το Twitter σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακόμα η Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ελληνικής διπλωματίας στο Λουξεμβούργο, απάντησε:

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».