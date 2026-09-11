Αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη μετά τις αιχμές κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια

Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή για δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από την αντιπαράθεση του βουλευτή με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαθίσταται από τον βουλευτή Ιωαννίνων, Γιώργο Αμυρά, ενόψει της ψηφοφορίας της προσεχούς Πέμπτης (17/9).

Ο Μακάριος Λαζαρίδης με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε πως ο διευθυντής του κ. Δένδια αγνόησε τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματά του κάνοντας λόγο για «αλαζονεία και έπαρση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Χθες, στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.

Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!», ανέφερε.