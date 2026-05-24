Ο Τσίπρας επιμένει στα «μπλαουγκράνα» - Ο συμβολισμός των δύο χρωμάτων του κόμματος

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε σήμερα, Κυριακή (24/05) τα δύο χρώματα του κόμματός του, που αναμένεται να ανακοινώσει την προσεχή εβδομάδα.

Με βίντεό του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός επέμεινε στα «μπλαουγκράνα» και δήλωσε πως τα δύο χρώματα που επιλέχθηκαν είναι το κόκκινο και το μπλε.

«Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας» εξήγησε, αναφορικά με τον συμβολισμό του καθενός.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα» είπε, ενώ κρατούσε μία μπάλα της ισπανικής ομάδας Μπαρτσελόνα, από την οποία εμπνεύστηκε.

«Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου στις 26 Μαΐου, στις 20:00» κατέληξε, υπενθυμίζοντας το ραντεβού για τις επίσημες ανακοινώσεις.

«Σας περιμένω» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

