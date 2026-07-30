Σε έντονο τόνο απάντησε η υπουργός Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μετά τα πυρά που δέχτηκε αναφορικά με τις τοποθετήσεις που είχε κάνει για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας.

«Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος» είπε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική της μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά» ήταν οι δηλώσεις της υπουργού Οικογένειας που προκάλεσαν την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος την κατηγόρησε για «αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας» και υλοποίηση της woke ατζέντας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στις αντιδράσεις, τόνισε πως αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής οικογένειας στην οποία και η ίδια μεγάλωσε, ενώ όπως σημείωσε στην ΕΡΤ αποτελεί ένας θεσμός που συμβάλει διαχρονικά στην κοινωνική συνοχή.

«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ.

Επιπλέον στάθηκε στην θεσμικό ρόλο του υπουργείου, ο οποίος είναι η στήριξη όλων των οικογενειών, χωρίς διάκριση στην μορφή τους.

«Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ ενάντια στην Δόμνα Μιχαηλίδου για τις τοποθετήσεις της αναφορικά με τον θεσμό της οικογένειας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.

Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα», όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός.