Απαντήσεις Μαρινάκη για το δυστύχημα στη Βιολάντα: «Το κίνημα των τυμβωρύχων παίζει τα ρέστα του»

Μπροστά στη Δικαιοσύνη παραπέμπει η κυβέρνηση την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου η διαρροή προπανίου στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τους εργαζόμεμενους να καταθέσουν χωρίς φόβο όσα γνωρίζουν, τονίζοντας ότι μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας.

Κάλεσμα στους εργαζόμενους: «Να μη φοβηθούν να μιλήσουν»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «όλα στο τέλος της ημέρας είναι αποφάσεις της Δικαιοσύνης», σημειώνοντας πως πρέπει να εξεταστεί «κάθε πτυχή της υπόθεσης, κάθε έλεγχος, κάθε αιτίαση, κάθε κατηγορία».

Παρότρυνε τους εργαζόμενους να καταθέσουν όσα γνωρίζουν, ακόμη κι αν στο παρελθόν δεν το έκαναν:

«Οτιδήποτε πρέπει να πουν οι εργαζόμενοι, να μη φοβηθούν να το πουν. Αν δεν το έκαναν μέχρι τώρα, δεν φταίνε. Μπορεί να θεώρησαν ότι το είπαν εκεί που έπρεπε».

Τόνισε ότι όποιος έχει πληροφορίες «πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη» και όχι στην κυβέρνηση ή σε άλλους φορείς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να φοβήθηκαν για τη δουλειά τους και γι’ αυτό δεν προχώρησαν σε καταγγελίες. «Δεν φταίει κάποιος εάν φοβήθηκε και δεν είπε κάτι ή αν το είπε και δεν έγινε δεκτό ως σοβαρό», ανέφερε.

Αντιπαράθεση για τις καταγγελίες των συνδικάτων

Απαντώντας στις καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ότι δεν επιτράπηκε σε συνδικάτα να μπουν στο εργοστάσιο για ελέγχους, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα σε τέτοια ζητήματα.

«Εάν υπάρχει καταγγελία στην αρμόδια αρχή, η αρχή πρέπει να επέμβει», είπε, αφήνοντας αιχμές για συνδικάτα που «παίζουν τον ρόλο κομμάτων γνωστού πολιτικού χώρου».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας έχει αυξήσει τους ελέγχους τα τελευταία χρόνια, ενώ επέρριψε ευθύνες και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία –όπως είπε– έχει κρίσιμο ρόλο στους ελέγχους αδειοδότησης και ασφάλειας.

Έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας

| ΥΠΕΚΑ

Υπενθύμισε ότι από το 2016–2018 άλλαξε το πλαίσιο αδειοδότησης και πλέον οι επιχειρήσεις δηλώνουν μόνες τους ότι διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, χωρίς προληπτικό κρατικό έλεγχο.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η «Βιολάντα» υπάγεται στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου και υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από την Πυροσβεστική, ενώ τόνισε ότι «έλεγχοι γίνονται άμεσα σε περίπτωση καταγγελίας».

Απαντώντας στις καταγγελίες για ελλείψεις προσωπικού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τις 995 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες οι 902, «ποσοστό ρεκόρ».

Αμφισβήτησε επίσης ότι οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας καλύπτονται από μόλις τέσσερις επιθεωρητές, επικαλούμενος συνολικά 93 υπαλλήλους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με αρμοδιότητες ελέγχων.

Σφοδρή επίθεση σε αντιπολίτευση και ΜΜΕ: «Κίνημα των τυμβωρύχων»

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης και μέρους των ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για «κίνημα των τυμβωρύχων» που επιχειρεί –όπως είπε– να εκμεταλλευτεί κάθε τραγωδία για πολιτικό ή δημοσιογραφικό όφελος.

Απέρριψε ως «χυδαίο ψέμα» ότι η Ελλάδα έχει ρεκόρ θανάτων από εργατικά ατυχήματα, κατηγορώντας συγκεκριμένο σύλλογο εργαζομένων για διασπορά ψευδών στοιχείων.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «κάθε έλεγχος και κάθε πιθανή καταγγελία είναι δουλειά της Δικαιοσύνης», η οποία –όπως είπε– θα εξετάσει πλήρως την υπόθεση.