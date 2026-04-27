Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: «Ξέρετε ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι προαιρετικός»

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη από την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, το απόγευμα της Δευτέρας (27/4), στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, για την υπόθεση των υποκλοπών, έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη οργανώθηκε μετά τη σημερινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό Predator.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου» τόνισε μεταξύ άλλων, ενώ ενημέρωσε πως η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε αρχικά: «Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών».

«Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος. Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Συνέχισε λέγοντας: «Θυμίζω ότι, ακόμα και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου -η οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί, κανείς από την Κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως. Πολύ δε περισσότερο να επιτεθεί στον Πρωτοδίκη που την εξέδωσε».

Και ολοκλήρωσε, σημειώνοντας: «Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».