Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας από το βήμα της Βουλής στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μετέφερε στους αγρότες το μήνυμα της κυβέρνησης μετά την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη» είπε από το βήμα της Βουλής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε: «επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους».

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειαζόταν και χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση έδωσε από τα λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα.

Ζητάνε περισσότερα και έχουν κάθε δίκιο (σ.σ αγρότες και κτηνοτρόφοι). Μόνο φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε περισσότερα και να υποβάλουν αιτήματα. Όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θες καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός.

Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι στη δημιουργία εμποδίων στην κοινωνία και στην αγορά».

Η απόφαση των αγροτών στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Κυριακή αναμένεται να αποστείλουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία έγγραφο με τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Μάλιστα, αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, έδωσε το στίγμα της σύσκεψης, τονίζοντας πως συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα και 15.000 αγρότες.

«Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Μπλόκων για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε για 14η μέρα», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας.

Απαντώντας στη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως θα αποσταλούν εκ νέου τα αιτήματα στον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τοπικά, αλλά πανελλαδικά.

«Απαιτούμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για τον διάλογο. Όπως λέει και η παροιμία, "για το τανγκό χρειάζονται δύο" και η συνάντηση θέλει δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ο πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα αιτήματα που θα του αποσταλλούν.

«Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μαξίμου για τσάι»

Σε πιο οξύ τόνο μίλησε ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας την καταστροφή που έχει υποστεί ο κλάδος του, ειδικά στη Θεσσαλία.

«Εμείς προσωπικά σαν αλιείς, αν δεν δοθούν αυτά που θέλω, δεν κάθομαι στο τραπέζι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις», τόνισε ο κ. Περάκης. Υπογράμμισε δε, ότι αν δεν δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα του κάθε κλάδου, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης.

«Είμαστε όλοι μια γροθιά»

Το «παρών» δίνουν και οι μελισσοκόμοι, με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο να δηλώνει πως ο κλάδος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. «Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», είπε.

Ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι κερδοφόρος, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν πολλά βγαίνοντας στους δρόμους.

«Είναι χρέος αυτό που κάνουμε σήμερα, σπουδαίο αυτό που γίνεται σήμερα, πιστεύω θα το αναφέρουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.