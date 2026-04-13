Απάντηση του ΥΠΕΞ στον Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν»

Άμεση και σκληρή η απάντηση από πλευράς του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία και ειδικότερα τον Χακάν Φιντάν, για τα όσα είπε σε σχέση με τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη» αναφέρει το ΥΠΕΞ.

«Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» υπογραμμίζει η ελληνική πλευρά.

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας» επισημαίνει.

Οι δηλώσεις Φιντάν που προκάλεσαν αντίδραση

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης" και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» ισχυρίστηκε νωρίτερα ο Φιντάν, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της» συμπλήρωσε ο ίδιος, και επεσήμανε πως καμία από τις δύο χώρες «δεν χρειάζεται «στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ».

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν» εξήγησε.