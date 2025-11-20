Aπάντηση ΥΠΕΞ στη Ρωσία: «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται»

Άμεση απάντηση εξέδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, λίγο μετά τις άνευ προηγουμένου απειλές της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα.

Ειδικότερα, στην απάντηση τονίζεται ότι η Ελλάδα ενεργεί αποκλειστικά βάσει του διεθνούς δικαίου και έχει αυτονόητο δικαίωμα σύναψης διακρατικών συμφωνιών, όπως αυτή με την Ουκρανία. «Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών απορρίπτονται αυτοδικαίως», υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν: «Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών.

Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».

ΥΠΕΞ: Οι απειλές Ζαχάροβα για τα drones

«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων».