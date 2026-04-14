Απάντηση ΥΠΕΞ στην τουρκική προκλητικότητα: «Σεβόμαστε απόλυτα τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης»

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΞ ως απάντηση σε τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη, η οποία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζεται αυστηρά ως θρησκευτική και όχι εθνοτική.

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.