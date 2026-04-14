Απάντηση ΥΠΕΞ στην τουρκική προκλητικότητα: «Σεβόμαστε απόλυτα τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση σε τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Υπουργείο Εξωτερικών | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΞ ως απάντηση σε τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκηη οποία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζεται αυστηρά ως θρησκευτική και όχι εθνοτική.

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας.

 

