Απαράδεκτη φράση από τον πρώην «Σπαρτιάτη» Βαλτογιάννη στη Βουλή: Εξύμνησε τη χούντα

Αποτροπιασμό προκαλούν οι δηλώσεις που έκανε ο άλλος βουλευτής των «Σπαρτιατών» και νυν ανεξάρτητος Διονύσης Βαλτογιάννης, κάνοντας αναφορά στην περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών στη Βουλή.

Σε συζήτηση της πρότασης του πρωθυπουργού για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τα λεγόμενά του.

«Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δύο είναι οι λύσεις: Ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968. Πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών» είπε.

Έντονες διαμαρτυρίες στη Βουλή για τις δηλώσεις Βαλτογιάννη

Βουλευτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα, επισημαίνοντας πως η εποχή στην οποία αναφέρεται είναι η εποχή της χούντας.

Εκ μέρους της ΝΔ, ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιω. Οικονόμου είπε ότι είναι ντροπή να ακούγονται από βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τέτοια πράγματα, να επικαλείται πράξεις της δικτατορίας, οι οποίες πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής της, κλήθηκε μετά να πληρώσει πολλαπλάσια η χώρα.

Αλλά, όταν καταστρατηγούνται βασικότερα ζητήματα, τι να συζητήσουμε για οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι ήτανε μία απαράδεκτη στιγμή και θα πρέπει να ληφθούν τα δέοντα μέτρα, είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος είπε ότι ορθώς υπήρξε αντίδραση: Καταδικάζουμε απερίφραστα οποιασδήποτε αναφορά στα σκοτεινά χρόνια της επταετίας, της δικτατορίας των συνταγματαρχών, μια περίοδος που έχει αποδειχθεί πέραν πάσης ιστορικής αμφισβήτησης, ότι έχει πλήξει και το κράτος δικαίου και την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την οικονομία και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Τέτοιες δηλώσεις επιστρέφουν το χρόνο και το ρολόι πολλά χρόνια πίσω σε σκοτεινές εποχές, και όλοι μας αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε να μην επανέλθουν ποτέ» είπε ο κ. Μάντζος.

Τέτοιες αναφορές αποτελούν ντροπή και καταδικάζονται από το σύνολο των κομμάτων είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μπάρκας σημειώνοντας ότι «τα έχουμε ζήσει και δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε ακόμα και ως μεμονομένα περιστατικά». Τάχθηκε, επίσης, υπέρ της αναφοράς του περιστατικού στον πρόεδρο της Βουλής και σχετικής δράσης από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες αναφορές στην μαύρη περίοδο της δικτατορίας. Θα το θέσουμε κι εμείς από την πλευρά μας αύριο στην διάσκεψη των προέδρων είπε ο Αλ. Καζαμίας, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας.