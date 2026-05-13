Απειλητικό email κατά του Κώστα Τσιάρα: Δύο άτομα στο κάδρο από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Κώστας Τσιάρας
Κώστας Τσιάρας | Eurokinissi
Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, ενός 23χρονου και μίας 28χρονης, για υπόθεση διαδικτυακών απειλών και εξύβρισης κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του πρώην υπουργού, σύμφωνα με την οποία τον Σεπτέμβριο του 2025 έλαβε μήνυμα email με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Πώς ιχνηλάτησαν το email κατά του Τσιάρα

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, «από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία.

Aποτέλεσμα ήταν η διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, ως διαχειριστές της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

