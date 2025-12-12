Απίστευτο σκηνικό LIVE: Περιπολικό στο στούντιο μετά τις απειλές Ξυλούρη στην Κωνσταντοπούλου

Αναστάτωση επικράτησε στο στούντιο του Kontra24 μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέφερε ότι δέχθηκε απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη. Η κατάσταση οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. να στείλει περιπολικό έξω από το στούντιο για λόγους ασφαλείας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή:

«Ο κύριος Ξυλούρης ούρλιαζε και έλεγε πως “θα τη σκοτώσω και θα της στρίψω το λαρύγγι”.

Διατύπωσε απειλές δολοφονίας εις βάρος μου. Μου αναφέρθηκαν από αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες».

Απευθυνόμενη προς τα μέλη της ΝΔ στην Επιτροπή, πρόσθεσε: «Με τις πλάτες σας απειλεί πολιτικό αρχηγό ότι θα την σκοτώσει και θα της στρίψει το λαρύγγι. Υποθάλπετε εγκληματία κύριε Νικολακόπουλε, σας καταγγέλλω. Καλώ τους εισαγγελείς της χώρας να παρέμβουν».

Η ίδια, μιλώντας ζωντανά στο Kontra24, τόνισε: «Ανάγκα και θεοί πείθονται. Σας ευχαριστώ που φιλοξενώντας με δημοσιοποιείτε το γεγονός και δίνετε την ευκαιρία να εκτεθεί στο πανελλήνιο.

Πια είναι υπόλογοι και η αστυνομία και ο Χρυσοχοΐδης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα δώσει κατάθεση μέσα στο περιπολικό, αλλά σε γραφείο, ζητώντας την παρουσία εισαγγελέα:

«Δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω.

Αυτή τη μαφία θα την σπάσουμε.

Ο άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να νικήσει αυτές τις εξουσίες που νομίζουν ακατανίκητες».