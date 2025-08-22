Από Μύκονο - Τήνο Μητσοτάκης και Μαρέβα και δείπνο με τον μιντιάρχη μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ, φίλο του Τραμπ

Συνεχίζει τις διακοπές του Αυγούστου το πρωθυπουργικό ζευγάρι και από τη Μύκονο - όπου φιλοξενήθηκαν από τον επιχειρηματία στον χώρο του αυτοκινήτου Θεοχαράκη- Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκ ι , βρίσκονται στην Τήνο, όπου διατηρούν και σπίτι.

Μάλιστα, εκεί δείπνησαν σε ψαροταβέρνα του νησιού και με το ζεύγος Μέρντοχ.

Διαβάστε επίσης: Εξώδικα της Μαρέβας Μητσοτάκη σε sites: Έγραψαν ότι αγόρασε διαμέρισμα στον Riviera Tower στο Ελληνικό

Στο λιμάνι της Τήνου, το πρωθυπουργικό ζεύγος ανέμενε η συνοδεία τους με αυτοκίνητα έτοιμα να τους παραλάβουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως επέλεξε να οδηγήσει ο ίδιος.

Το βράδυ της Πέμπτης (21/8) ο πρωθυπουργός και ο μεγιστάνας των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, δείπνησαν σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα του νησιού, μετά των συζύγων τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Έλενα Ζούκοβα.

Τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα του FOX, της New York Post, της Sun κι άλλων συνόδευαν στο δείπνο στην Τήνο, εκτός από την σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα, κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του Μέρντοχ, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου και γνωστή ως η «σιδηρά κυρία» των εφημερίδων του Μέρντοχ καθώς και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής της New York Post.

Ο 94χρονος Μέρντοχ είχε φτάσει στην Τήνο με την πολυτελή θαλαμηγό του, «M’BRACE», προερχόμενος από τη Σκιάθο.

Την προηγούμενη ημέρα, το πολυτελές σκάφος είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου, όπως καταγράφηκε σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το skiathoschannel.gr.

Ρούμπερτ Μέρντοχ | Skiathoschannel