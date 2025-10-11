Από ποια κόμματα παίρνει ψηφοφόρους ο Τσίπρας, και πόσους - Τα στελέχη που θα πάρει μαζί του

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και η προοπτική της δημιουργίας νέου κόμματος από το πρώην πρωθυπουργό, μπορεί να έμοιαζαν ως θέμα χρόνου να συμβούν, ήρθαν όμως να... ταράξουν τα νερά της πολιτικής σκηνής.

Παρότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο κόμμα, τόσο η αποστροφή στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για «νέες θάλασσες» όσο και το παρασκήνιο, οργιάζουν. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν όλα τα τελευταία νέα.

Διαβάστε ακόμη: «Βγήκα από το σύστημα, δεν στρατολογώ κανέναν» - Αινιγματικός για το νέο κόμμα

Από ποια κόμματα παίρνει ψηφοφόρους ο Τσίπρας

Όπως έχει αναφέρει η στήλη Μαξιμιλιανός, σε πολλές δημοσκοπήσεις που τρέχουν μετριέται η δυνητική επιρροή των υπό δημιουργία κομμάτων. Στην περίπτωση ενός πιθανού κόμματος Τσίπρα, σε μια πρόσφατη έρευνα το ποσοστό όσων εμφανίζονταν σίγουροι ή θετικοί να το ψηφίσουν έφτανε πάνω από το 19% (το 8% ήταν οι σίγουροι).

Από πού αντλεί όμως ο Τσίπρας; Παίρνει σχεδόν τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ των ευρωεκλογών του 2024, ένα 40% από το αντίστοιχο ποσοστό της Νέας Αριστεράς, ένα 19% από την Πλεύση, ένα 13% από τις ψήφους του ΚΚΕ και σχεδόν ένα 10% από το ΠΑΣΟΚ.

Τα στελέχη που θα πάρει μαζί του

Είναι προφανές ότι πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ θα παιχτεί το παιχνίδι «κι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» αφού πλέον γίνεται ξεκάθαρο πως υπάρχουν διατεθειμένοι εν ενεργεία βουλευτές που θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους.

Ο Συμεών Κεδίκογλου είναι ο πρώτος, ο Γιώργος Καραμέρος επίσης αλλά και η Πόπη Τσαπανίδου και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Μιλάω για αυτούς που φαίνονται σίγουροι στην παρούσα φάση. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό για τον Αλέξη Τσίπρα, να αποφύγει την ταύτιση του με πρόσωπα αμφιβόλου ποιότητας και πολιτικής υπόστασης.

Όπως λοιπόν έχει σημειώσει ο Μαξιμιλιανός, ακούγεται έντονα η λύση ενός εκλογικού συνδυασμού που θα συγκροτηθεί ανά την Ελλάδα με υποψηφίους που θα έχουν πρώτα πλήρως ελεγχθεί. Γιατί από κόμματα, οργανώσεις και όργανα, ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν χορτάσει.