Από την Αίγυπτο, στη Γαλλία ο Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Μακρόν και το «βλέμμα» στο Διάστημα

Από την Αίγυπτο, στη Γαλλία θα ταξιδέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, Τετάρτη (09/09), όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού του και μετά το πέρας της Διάσκεψης, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στις εργασίες.

Η διεθνής συνάντηση κορυφής για το Διάστημα πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου και υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι παρόντες στην συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες και από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Σημειώνεται πως δεν έχουν λάβει προσκλήσεις η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ σημειώνεται πως υποβαθμισμένη θα είναι και η αμερικανική παρουσία. Απών θα είναι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτζ λόγω κολλήματος στο πρόγραμμά του.

Τα τρία θέματα της Διάσκεψης για το Διάστημα

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του Διαστήματος, το οποίο λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Grand Palais οργανώνεται γύρω από τρία θέματα, ανοιχτά σε όλους τους καλεσμένους, τα οποία θα διερευνηθούν μέσω παρουσιάσεων και «στρογγυλών τραπεζιών».

Τα τρία αυτά θέματα είναι τα εξής:

Αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία: ένα πλεονέκτημα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας μέσω διαλόγου, άμυνας και συνεργασιών.

Η αντιμετώπιση αυτών των τριών θεμάτων θα πρέπει, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, να επιτρέψει την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, συνδυάζοντας εθνικές, ηπειρωτικές και τομεακές προοπτικές. Το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, επίσημη συνεδρίαση αφιερωμένη στις ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα παραστούν.

«Η Σύνοδος Κορυφής θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων» επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η γαλλική διπλωματία. Στο περιθώριο της διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί, στις Invalides, συνεδρίαση των κρατών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για τα θέματα της άμυνας, ενώ αύριο το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο προεδρικό Μέγαρο δείπνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα προσέλθουν στο Παρίσι.