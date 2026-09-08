Τριμερής στην Αίγυπτο: Τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο - Τα μηνύματα και το «καμπανάκι» Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ξεκάθαρα όρια στην Άγκυρα, μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν.

Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στην τουρκική πλευρά τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκιο, ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

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Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν μεγαλύτερες προσπάθειες να αποκατασταθούν οι σχέσεις Τουρκίας - Αιγύπτου, αλλά και οι πιέσεις που ασκούνται στο Κάιρο να συμμετάσχει στη συμμαχία της Μέκκας.

Σύμφωνα με ανάλυση του ertnews.gr, ο πρόεδρος Σίσι δεν έχει ενδώσει για πολλούς λόγους. Αρχικά θέλει να διατηρήσει την αυτονομία της Αιγύπτου, δεν θέλει να εμπλακεί στην αντιπαλότητα μεταξύ στρατοπέδων στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, ενώ δεν επιθυμεί να δυσαρεστήσει χώρες με τις οποίες έχει φιλικές σχέσεις.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία

Με αφορμή την συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου που απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφορικά με τη Γάζα, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας σε μια δίκαιη ειρήνη στη βάση της λύσης των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας τον «αναντικατάστατο ρόλο» της Αιγύπτου στην επόμενη ημέρα. Αναφερόμενος στον Λίβανο, διαβεβαίωσε ότι η ελληνική στήριξη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας θα είναι αμέριστη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Λιβύη, με τον πρωθυπουργό να τάσσεται υπέρ της ενότητάς της και να συνδέει τις εξελίξεις με την ανάγκη περιορισμού των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, συγχαίροντας παράλληλα την Αίγυπτο για τη στάση της στο ζήτημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι μια βιώσιμη λύση αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνεργασία στην ενέργεια

Εκτός των περιφερειακών εξελίξεων, στα κύρια θέματα της ατζέντας βρέθηκε και η ενεργειακή συνεργασία.

Από το κοίτασμα «Κρόνος» το φυσικό αέριο θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται και θα εξάγεται ως LNG, πιθανότατα με προορισμό την Ελλάδα και με τελικό προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, υπάρχει το καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει πολύ μεγάλη ποσότητα καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο και θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Αλ Σίσι: «Η κοινή βούληση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου μπορεί να εδραιώσει την ειρήνη»

Στη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου αναφέρθηκε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπνέλ Φατάχ αλ Σίσι, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πρότυπο περιφερειακού συντονισμού και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης.

Ο κ. αλ Σίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα αποτελεί σημαντικό έργο για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Κύπρο για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του μέσω των αιγυπτιακών υποδομών προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο οικονομικό πεδίο, τόνισε τις δυνατότητες ενίσχυσης των επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις περιφερειακές εξελίξεις, εκφράζοντας τη στήριξη της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση και την προώθηση πολιτικών λύσεων. Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε την απόρριψη κάθε προσπάθειας εκτοπισμού των Παλαιστινίων και υποστήριξε τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής λύσης στη Λιβύη, αποχώρησης των ξένων δυνάμεων και διαφύλαξης της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Αναφορά έγινε ακόμη στην κατάσταση στο Σουδάν και στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κλείνοντας, ο Αλ Σίσι επανέλαβε τη δέσμευση των τριών χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο συνεργασίας τους, με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή.