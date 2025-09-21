Από τον Ανδρουλάκη στον Λοβέρδο: 5 ιστορικές «μεταγραφές» βουλευτών που έκαναν πάταγο

Οι μεταγραφές συνήθως γίνονται για να προετοιμαστεί και να δυναμώσει μια ομάδα λίγο πριν από μια δύσκολη διοργάνωση, ή στην περίπτωση των πολιτικών κομμάτων, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Ο πρωθυπουργός βέβαια, μας διαβεβαιώνει πως εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε θα πιστέψουμε πως η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία έγινε γιατί το ήθελαν και οι δύο πλευρές και έγινε ο «γάμος». Πέντε τέτοιους «γάμους» ιστορικούς, θυμόμαστε παρακάτω.

Μίμης Ανδρουλάκης - ΜΕΤΑ την εποχή του κομμουνισμού

Μεταγραφή: Από το ΚΚΕ προς το Συνασπισμό (1991-1993)

Τι συνέβη: Κατά τη διάσπαση του Συνασπισμού (1991), ο Μίμης Ανδρουλάκης επιλέγει να πάει με την πτέρυγα των Ανανεωτικών και όχι με εκείνη που πρόσκεινται στις βασικές αρχές του κομμουνισμού και γίνεται αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ΚΚΕ. Αφου θα διανύσει χρόνια είτε ως ανεξάρτητος βουλευτής είτε ως ιδιώτης, θα συνταχθεί με το ΠΑΣΟΚ της εποχής του Γεωργίου Παπανδρέου, με το οποίο θα εκλεγεί βουλευτής.

Άδωνις Γεωργιάδης - Μάκης Βορίδης - Το βάπτισμα του μπλε πυρός

Μεταγραφή: Από ΛΑΟΣ προς Νέα Δημοκρατία (2012)

Τι συνέβη: «Ακροδεξιός ακτιβιστής» ήταν ο χαρακτηρισμός για τον Μάκη Βορίδη, γνωστό για το παρελθόν του σε ένα πολύ εξτρεμιστικό άκρο της δεξιάς, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε γίνει γνωστός από εκπομπή στην οποία παρουσίαζε βιβλία ιστορίας και μιλούσε με θέρμη και νοσταλγία για την εποχή που στην Ελλάδα επικρατούσε το καθεστώς των Συνταγματαρχών.

Οι δύο τους έγιναν στελέχη στο κόμμα ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη και κατάφεραν να φτάσουν ως το κοινοβούλιο. Το 2014 και ενώ η Νέα Δημοκρατία χρειαζόταν «νέο αίμα» και επέκταση προς τα δεξιά της, οι δύο εκλεγμένοι βουλευτές παρέδωσαν τις έδρες τους και προσχώρησαν στη Νέα Δημοκρατία. Με αρκετό θάρρος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλαέι για «ακροδεξιά σταγονίδία» και δέχεται τις συνέπειες, δηλαδή τη διαγραφή του από το κόμμα.

Τάκης Θεοδωρικακος - «Παιδί μιας κομμουνιστικής οικογένειας»

Μεταγραφή: Από ΚΚΕ προς Συνασπισμό (1991-1993)

Μεταγραφή νο.2: Από Συνασπισμό προς ΠΑΣΟΚ (1993- 2012)

Μεταγραφή νο3: Από ανεξάρτητος σε Νέα Δημοκρατία (2012 ως σήμερα)

Τι συνέβη: Από τα ίδια κομματικά «θρανία» με τον Μίμη Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Θεοδωρικάκος εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και έδειξε ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφού εργάστηκε σε γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων, επέστρεψε στη δράση ως εκφραστής του «μεσαίου χώρου» (;) της Νέας Δημοκρατίας, ό,τι κι αν σημαίνει σήμερα αυτό.

Γρηγόρης Ψαριανός - Ο πρωταθλητής των μεταγραφών

Μεταγραφές: Παίρνουμε βαθιά ανάσα και σημειώνουμε:

ΣΥΝ (1989-2004)

ΣΥΡΙΖΑ (2004-2010)

ΔΗΜΑΡ (2010-2015)

Το Ποτάμι (2015-2019)

Νέα Δημοκρατία (2019 ως σήμερα)

Τι συνέβη: Αν ήταν ποδοσφαιριστής,θα ήταν ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, που αγωνίστηκε και με τις πέντε καλύτερες ομάδες της Super League. Ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι ο ορισμός του «χαμαιλέοντα» της πολιτικής που κατάφερε να μετατοπιστεί σε όλα τα σημεία του ιδεολογικού τόξου, από την αριστερά προς τη δεξιά, μέσα σε τέσσερις δεκαετίες.