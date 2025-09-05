Από τον βανδαλισμό στην Πινακοθήκη… στην ίδρυση «κινήματος»: Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει μόνος

Αφού προκάλεσε σάλο με την εισβολή και τον βανδαλισμό έργων τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Νίκος Παπαδόπουλος — πρώην βουλευτής του κόμματος «Νίκη» — επιστρέφει στο προσκήνιο με νέο πολιτικό εγχείρημα.

Στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, ο ίδιος κάνει λόγο για «σταυρο-αναστάσιμο μήνυμα» που «εξουδετερώνει τον υλισμό», ενώ καλεί τους πολίτες σε «αγωνιστική δράση».

Η παρουσίαση του φορέα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός».

Ο βανδαλισμός στην Πινακοθήκη που προκάλεσε οργή

Ο Παπαδόπουλος είχε εισβάλει στην Εθνική Πινακοθήκη και κατέστρεψε έργα του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη, τα οποία χαρακτήρισε «βλάσφημα».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών και την καταδίκη από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο.

Ο ίδιος, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι «θα το ξανακάνει», αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Διαγραφή από τη «Νίκη» και πολιτική μοναξιά

Η πράξη του οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα «Νίκη», με το οποίο είχε εκλεγεί. Παρότι αποπέμφθηκε, κράτησε την έδρα του και συνεχίζει ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Η επιλογή του να ιδρύσει κίνημα μετά από ένα περιστατικό που στιγματίστηκε ως επίθεση στην ελευθερία της τέχνης, εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται για πολιτική στρατηγική ή απλώς προσωπική εμμονή.