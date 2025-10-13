Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει τον ιστορικό, ιερό και συμβολικό χαρακτήρα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την επικείμενη ανάθεση της αποκλειστικής αρμοδιότητας για την προστασία, τη συντήρηση και την καθαριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στόχος είναι να μην επαναληφθεί το γαϊτανάκι της συναρμοδιότητας που καταλήγει ενίοτε στο «ουδείς υπεύθυνος» και να αποφευχθούν εικόνες με αντίσκηνα ή διαμαρτυρίες που προσιδιάζουν σε κατάληψη του ιερού χώρου.

Πώς ελήφθη η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της λήξης της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι μετά την αποδοχή του αιτήματός του από τη Δικαιοσύνη και το γεγονός ότι επί 23 ημέρες εκδήλωνε τη διαμαρτυρία του παραμένοντας σε σκηνή στο Μνημείο, αλλά και φόντο άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν όπου το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είχε αξιοποιηθεί ως χώρος διαδηλώσεων επί θεμάτων που δεν έχουν σχέση με την αποστολή του.

«Μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης τις επόμενες ημέρες, που θα ξεμπλέκει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Παρά την εξ αρχής διευκρίνιση κυβερνητικών πηγών ότι τα μέτρα τάξης στο Μνημείο παραμένουν αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού προκάλεσε το ομαδικό σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης με αιχμές περί παρουσίας του Στρατού στο κέντρο της Αθήνας και κατηγορίες για «αυταρχισμό», «Τραμπισμό» και «αντιδημοκρατική εκτροπή».

«Περίμενα να δείξουν περισσότερη αυτοσυγκράτηση και λιγότερο κομματικό φανατισμό», απάντησε εξίσου αιχμηρά ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απορρίπτοντας τις αντιπολιτευτικές αιτιάσεις και δίνοντας τον τόνο της αντεπίθεσης στην οποία θα περάσει από σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο.

Δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του Μεγάρου Μαξίμου. Αφενός το γεγονός ότι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας των πολιτών δεν παρεμποδίζεται, αφού έχουν στη διάθεσή τους για διαδηλώσεις όλο το υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας και της πλατείας Συντάγματος. Αφετέρου ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου απαγορεύονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πάνω ή δίπλα σε αντίστοιχα μνημεία τιμής των ηρώων τους.

Όσο για την επιλογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως αρμόδιου για τη συντήρηση, την προστασία και την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η κυβέρνηση την υπερασπίζεται ως απόρροια της κοινής λογικής υπό τη φιλοσοφία ότι το ΥΠΕΘΑ είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εθνικούς τους αγώνες όσο και με την Προεδρική Φρουρά.

«Πρόκειται, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες.

Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Με δεδομένη την κατάθεση της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή εντός της εβδομάδας είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθεί και στο επίκεντρο της σύγκρουσης των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη στην Ολομέλεια όπου ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.