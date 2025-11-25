Από τους «νταβατζήδες» στην «Ιθάκη»: Τα παρασκήνια που μάθαμε από βιογραφίες πολιτικών

Ο Αλέξης Τσίπρας ταξιδεύει με την «Ιθάκη» του. Σπάνια τα τελευταία χρόνια ένα βιβλίο έχει μονοπωλήσει με τόσο αποκλειστικό τρόπο το ενδιαφέρον. Σίγουρα όχι άδικα. Οι ιστορίες που έχουν να διηγηθούν οι πρωταγωνιστές του πολιτικού σκηνικού μας ελκύουν αφάνταστα.

Είναι η ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας πρωτοτύπησε δημοσιεύοντας τα απομνημονεύματά του, ενώ μάλλον ετοιμάζει την επιστροφή του, στο παρελθόν, έργα τέτοιου είδους και ανάλογης φήμης έχουν τύχει παρόμοιας υποδοχής. Ποια είναι τα πιο…ελκυστικά αποσπάσματα που έχουν να μας δώσουν τα απομνημονεύματα και οι βιογραφίες μεγάλων προσωπικοτήτων της πολιτικής μας ζωής;

«Τον στήριξα σαν πατέρας, γι’ αυτό με σκότωσε»

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, από τα ιστορικότερα στελέχη της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα, εξέδωσε την αυτοβιογραφία του το 2017. Περιγράφει ένα σκηνικό στο σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή, παρόντος του Σεραφείμ Φυντανίδη. Είμαστε λίγο μετά την αποπομπή του Καραμανλή από την Προεδρία της Δημοκρατίας όταν, το 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου διάλεξε τον Χρήστο Σαρτζετάκη για το ύπατο αξίωμα.

Ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν έξαλλος: «Ο δεύτερος πατέρας του ήμουν εγώ. Εγώ τον έφερα το 1959 από την Αμερική, εγώ τον βοήθησα στην πρωθυπουργία του και, μολονότι διαφωνούσα σε πολλά από αυτά που έλεγε ή έκανε, τον στήριξα στην πρωθυπουργία του…Τον στήριξα σαν πατέρας. Και γι' αυτό με σκότωσε». Ο Φυντανίδης παρατήρησε πως αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ φροϊδικό. Τον αποστόμωσε όμως ο Καραμανλής: «Φρόιντ, ξεφρόιντ, εγώ αυτό πιστεύω!». Δύο χρόνια μετά πάντως, ο Στράτος Διονυσίου έβγαλε το «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα»…

Ο Παπανδρέου και το νεύμα στη Δήμητρα Λιάνη

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει σε εκείνο το κλειστό κλαμπ πολιτικών ηγετών που δεν άφησε απολογία ημερών ή απομνημονεύματα. Το πόνημά του «Η δημοκρατία στο απόσπασμα» αφορά μια περίοδο γεμάτη ταραχές, πολύ πριν όμως αναλάβει την εξουσία. Παρόλα αυτά, η χήρα του, Δήμητρα Λιάνη, βρέθηκε σε αρκετά παρασκήνια που αργότερα δημοσίευσε στο βιβλίο της με τίτλο «10 χρόνια και 54 μέρες». Σε ένα σημείο, αποκαλύπτει πως…σκηνοθετήθηκε το περίφημο νεύμα.

Ο Παπανδρέου ετοίμαζε την επιστροφή του από το Λονδίνο. Βρισκόταν σε συνεχή συνεννόηση με τον Τάσο Μπιρσίμ. Εκείνος θα στεκόταν στην σκάλα του αεροπλάνου, θα κατέβαινε αργά και θα ευχαριστούσε τον λαό για την υποστήριξή του στην περιπέτεια της υγείας του. Ο Μπιρσίμ τον συμβούλευσε να βρει παπούτσια με λάστιχο από κάτω για να κατέβει την σκάλα με ευκολία.

«Εσύ θα είσαι στην πόρτα. Όταν γυρίσω και σε κοιτάξω, τότε σημαίνει ότι εσύ κατεβαίνεις». Η Λιάνη βρέθηκε προ εκπλήξεως. «Κατεβαίνω πού;». «Τίποτα, θα περιμένεις νόημα και τότε θα με ακολουθήσεις» απάντησε κοφτά ο Παπανδρέου. Τα υπόλοιπα είναι Ιστορία.

Σουβλάκια και νταβατζήδες

Όταν ο Κώστας Καραμανλής ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά από 11 χρόνια πασοκικής διακυβέρνησης, οι προσδοκίες ήταν αρκετές. Πριν όμως από την πολιτική και την ιδεολογία, υπάρχει πάντα το παρασκήνιο. Το συγκεκριμένο εκτυλίχθηκε σε ένα από τα παλαιότερα σουβλατζίδικα στο κέντρο της Αθήνας. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η…σουβλακοκατάνυξη θα περνούσε στην Ιστορία. Για όλους τους λάθος λόγους.

Θέλοντας να δείξει την πυγμή του (ή την αλαζονεία της νίκης ας υποθέσουμε), ο Καραμανλής μπροστά στους συνδαιτυμόνες του εκφώνησε περίτρανα: «Δεν θα αφήσω πέντε νταβατζήδες να κάνουν κουμάντο στη χώρα». Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σε αυτή την φράση εξαντλήθηκε όλη η πυγμή του Κώστα Καραμανλή…

Όπως σημειώνει στο ομώνυμο βιβλίο του ο Νίκος Καραχάλιος (αφού ούτε ο Καραμανλής άφησε απομνημονεύματα) : «Αν ρωτήσετε τους επτά από τους εννιά πρωθυπουργούς που προσπάθησαν να κυβερνήσουν τη χώρα μας από το ‘81 και μετά ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν κάθε φορά που προσπαθούσαν να αλλάξουν έστω και λίγο το status quo, όλοι συγκλίνουν –παρά τις μεγάλες διαφορές τους- σε μια απάντηση: η διαπλοκή, οι νταβατζήδες».

Τα μακαρονία με κιμά του Τσίπρα

Για φινάλε, δεν μπορούσαμε να μην αναφέρουμε από τα απομνημονεύματα του Αλέξη Τσίπρα την...μακαρονάδα που με ζεστασιά προσφέρθηκε να του ετοιμάσει ο σερβιτόρος του Μεγάρου Μαξίμου όπως διαβάσαμε.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του είπε: «ρε παιδια, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε; Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε;», καθώς όπως λέει είχε συνηθίσει να τρώει κάτι γρήγορο, όπως σουβλάκι.

Πριν προλάβει να απαντήσει κανείς «ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος απο την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμάρα», είπε «να σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά;»

Η προθυμία του κύριου Τάκη, να του ετοιμάσει μακαρόνια με κιμά ήταν κάτι που συγκίνησε τον κ. Τσίπρα που όπως γράφει: «με ένα σχεδόν πατρικό τρόπο ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω, να με φροντίσει μέσα σε αυτό το ψυχρό, βαρύ κτίριο αποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον για τους υπαλλήλους του Μαξιμου, το κράτος έχει συνέχεια».