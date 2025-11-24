Η «Ιθάκη» αποδεικνύεται Ελ Ντοράντο: «Θα γίνει χαμός, πήρα 15 τεμάχια»

Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται το νέο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», στο οποίο κάνει έναν απολογισμό των ετών διακυβέρνησής του.



Το συγγραφικό εγχείρημα φαίνεται να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, που σπεύδει να το προμηθευτεί προκειμένου να διαβάσει την προσωπική του καταγραφή για τα γεγονότα της περιόδου της διακυβέρνησής του.



​Ο Γιώργος, ένας από τους πρώτους αναγνώστες που αγόρασαν το βιβλίο, μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή, αλλά και για τις προσδοκίες του από το περιεχόμενο.

​«Ιθάκη»: «Θα γίνει ψιλοχαμός, έχω πάρει 15 τεμάχια»

«Αγόρασα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρώτα απ' όλα, για να δω τη δική του οπτική, τη δική του ματιά και τις δικές του σκέψεις για τα πολύ σημαντικά γεγονότα στα οποία είχε κυρίαρχη παρουσία» ανέφερε χαρακτηριστικά, πολίτης στο Orange Press Agency.

​Ο ίδιος δήλωσε πως είναι έτοιμος να το διαβάσει με ενδιαφέρον, εστιάζοντας «κυρίως στα κοινωνικά, ιστορικά και ουσιαστικά διακυβεύματα, καθώς και για τη στάση που κράτησε σύμφωνα με τη δική του οπτική».

​Σχετικά με την κίνηση στα βιβλιοπωλεία, ο κ. Θανάσης, από βιβλιοπωλείο του Περιστερίου, είπε πως ήδη προμηθεύτηκε 15 τεμάχια καθώς το ενδιαφέρον είναι έντονο.

​«Είναι η πρώτη παραγγελία, η πρώτη μέρα και φαντάζομαι ότι από δω και στο εξής θα έχει μεγάλη ζήτηση» σχολίασε και πρόσθεσε: «Θα γίνει ψιλοχαμός γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός έγραψε ένα βιβλίο, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον για το κοινό και από περιέργεια και από ενδιαφέρον, αλλά και επειδή έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα, ο κόσμος θέλει να μάθει τι συνέβη».