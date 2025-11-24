«Ρε παιδιά, θα παραγγείλουμε τίποτα;»: O Τσίπρας αποκάλυψε τι έφαγε την πρώτη ημέρα στο Μαξίμου

Την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του στα βιβλιοπωλεία διανύει το πρώτο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», στο οποίο εξιστορεί την δική του «αλήθεια» για όσα έγιναν κατά την περίοδο της πολιτικής του δράσης και όχι μόνο.

Πλήθος κόσμου έχει καταφθάσει ήδη από το πρωί σε γνωστά βιβλιοπωλεία προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα διαβάσουν πρώτοι τις αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού.

Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν περιλάμβανει μόνο την δραματική αφήγηση για τις «μαύρες στιγμές» της διαπραγμάτευσης τους πρώτους έξι μήνες του 2015 αλλά πιο ανθρώπινες στιγμές όπως αυτή της πρώτης μέρας του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρώην πρωθυπουργός μοιράστηκε μάλιστα μια ιστορία που τον έκανε να αισθανθεί ζεστασία κατά την πρώτη του μέρα ως πρωθυπουργός. Όπως εκμυστηρεύτηκε, αργά το απόγευμα εκείνης της ημέρας κατάλαβε πως λόγω της έντασης και των συνεχών συσκέψεων συνειδητοποίησε πως δεν είχε φάει τίποτα.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του είπε: «ρε παιδια, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε; Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε;», καθώς όπως λέει είχε συνηθίσει να τρώει κάτι γρήγορο, όπως σουβλάκι.

Πριν προλάβει να απαντήσει κανείς «ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος απο την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμάρα», είπε «να σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά;»

Η προθυμία του κύριου Τάκη, να του ετοιμάσει μακαρόνια με κιμά ήταν κάτι που συγκίνησε τον κ. Τσίπρα που όπως γράφει: «με ένα σχεδόν πατρικό τρόπο ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω, να με φροντίσει μέσα σε αυτό το ψυχρό, βαρύ κτίριο αποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον για τους υπαλλήλους του Μαξιμου, το κράτος έχει συνέχεια».