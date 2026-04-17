Αποφασισμένος να κλείσει ανοιχτά μέτωπα ο Μητσοτάκης - Οι κόκκινες γραμμές και το μήνυμα ενότητας

Αποφασισμένος να κλείσει ανοιχτά μέτωπα, να δώσει απαντήσεις στην κοινωνία που βάλλεται από τη σκανδαλολογία της αντιπολίτευσης, να φρενάρει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών διαμηνύοντας στους πολιτικούς του αντιπάλους ότι οι πιέσεις της θα πέσουν στο κενό και να εκτονώσει την ένταση στο εσωτερικό της ΝΔ, εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, επιδιώκοντας μία φυγή προς τα εμπρός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε από τα πρώτα λεπτά την πρόθεσή του να μην επιτρέψει τον εγκλωβισμό της δημόσιας συζήτησης σε μια φθοροποιό για την κυβέρνηση στείρα αντιπαράθεση. Και φορτισμένος συναισθηματικά από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του στενού του συνεργάτη Γιώργου Μυλωνάκη πέρασε στην αντεπίθεση. Χάραξε μία ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή απέναντι στην τοξικότητα και τη «ζούγκλα αθλιότητας» και παρουσίασε τις προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση προαναγγέλλοντας την εκκίνησή της τον Μάιο.

Στη σκιά μάλιστα των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε έμφαση στις θεσμικές αλλαγές του πολιτικού συστήματος και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Αφενός αυτό ήταν ένα μήνυμα προς την κοινωνία για τη βούλησή του να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και τομές που θα διορθώσουν χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις. Αφετέρου, όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές κατέδειξε ότι ο ίδιος και η ΝΔ διαθέτουν συγκεκριμένη ατζέντα για μία 3η τετραετία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν διαθέτουν ατζέντα ούτε πρώτης τετραετίας».

Στο κάδρο το ΠΑΣΟΚ

Αποτιμώντας τη χθεσινή πολιτική σύγκρουση στη Βουλή, συνεργάτες του Πρωθυπουργού σημείωναν πως απέναντι στο Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης που επέμειναν στην τοξικότητα ο ίδιος εμφανίστηκε «θεσμικός και σοβαρός». Στο «κάδρο» μπαίνει ειδικά το ΠΑΣΟΚ για το οποίο κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν πως πέρασε κάτω από τον πήχη που είχε βάλει το ίδιο με αυτή τη συζήτηση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης κατέρριψε τις αιτιάσεις του κ. Ανδρουλάκη με συγκεκριμένα στοιχεία και εκθέσεις οργανισμών.

Ο δεύτερος άξονας των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού είχε το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης με φόντο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όπως είπε «έωλες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν υπολήψεις». Ο ίδιος υπερασπίστηκε τους βουλευτές του, αναγνωρίζοντας τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά αφήνοντας αιχμές για «επιλεκτικές διαρροές» και «ελέγχους σε δόσεις» προαναγγέλλοντας νομοθετική πρωτοβουλία για γρήγορη εκκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.

Με τους αρχικούς χειρισμούς της κυβέρνησης έναντι των δικογραφιών να έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού λειτούργησαν εκτονωτικά και συσπειρωτικά.

«Ασπίδα» στους βουλευτές

Ο αντίκτυπος ήταν εμφανής από τα πολλαπλά χειροκροτήματα από τα έδρανα της ΝΔ και τους βουλευτές να χειροκροτούν αρκετές φορές όρθιοι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν σαφές: απέναντι στην ανθρωποφαγία θα γίνω η ασπίδα σας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον Γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο για να προγραμματιστεί σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ τη μεθεπόμενη εβδομάδα, με πιθανότερη ημερομηνία την 30ή Απριλίου.

Παράλληλα, απέναντι στο αίτημα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες και εν μέσω σεναρίων που διακινούνται, ο Πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας. «Επέμεινε στο δρόμο της συνέχειας και της σταθερότητας», σημείωναν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι έδωσε απαντήσεις σε όλες τις αβάσιμες κατηγορίες της αντιπολίτευσης.