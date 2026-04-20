Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Παπαδοπούλου

Η Άννα Παπαδοπούλου, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα μέσω άρθρου της στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Σε αυτό, ασκεί κριτική στην ηγεσία για τη στάση που κράτησε στο πρόσφατο συνέδριο.

Όπως επισημαίνει, το συνέδριο δεν λειτούργησε ως ουσιαστική πολιτική διαδικασία που θα άνοιγε τον διάλογο για κρίσιμα ζητήματα, καθώς έλειψαν τόσο οι οργανωμένες ψηφοφορίες επί κειμένων όσο και η σε βάθος συζήτηση για τις στρατηγικές επιλογές της παράταξης.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια, επικράτησαν προδιαμορφωμένοι συσχετισμοί και αντιπαραθέσεις μηχανισμών με στόχο την ενίσχυση της ηγετικής ομάδας. Τονίζει επίσης ότι τα συνέδρια θα πρέπει να αποτελούν χώρο ουσιαστικής πολιτικής ανταλλαγής και διαμόρφωσης θέσεων, και όχι απλώς βήμα για ομιλίες στελεχών ή προεκλογικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για βαθιά ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, μέσα από μια νέα συλλογική προσπάθεια με σαφές πρόγραμμα, κοινωνική βάση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με όσους έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια.