Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με σχετική επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημέρωσε επίσημα πως πλέον θα συνεχίσει την πορεία του στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής.
Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, καθώς τις επόμενες ώρες είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το κόμμα.
«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.
- Θοδωρής Αθερίδης: «Δεν είμαι αιρετός, το cancel δεν με αφορά» απαντά μετά τις δηλώσεις για το ελληνικό FBI
- Η «πόλη» που κοστίζει λιγότερο από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
- Η ατάκα Άδωνι για Σαμαρά που δεν ενθουσίασε, οι περιοδείες και η απόφαση της Πόπης
- «Ευταξία, φυσική κατάσταση»: Η αγγελία που ζητάει σερβιτόρο με 98 δεξιότητες κάτι λέει για τον ελληνικό τουρισμό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.