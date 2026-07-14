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Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Συνεχίζει ως ανεξάρτητος βουλευτής

Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παναγιωτόπουλος με επιστολή στη Βουλή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολουθούν νέες αποχωρήσεις.

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Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Με σχετική επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημέρωσε επίσημα πως πλέον θα συνεχίσει την πορεία του στο Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις, καθώς τις επόμενες ώρες είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το κόμμα.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

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