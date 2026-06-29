Αποχώρησε η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις»

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, γνωστοποιώντας την απόφασή της μέσω γραπτής δήλωσης.

Η πρώην υπουργός εξηγεί πως βασικός λόγος της αποχώρησής της είναι η πεποίθησή της ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ», αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι θα συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Στη δήλωσή της επισημαίνει ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί «καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις», υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία δοκιμάζεται από τις κυβερνητικές πολιτικές, ενώ ο προοδευτικός χώρος εξακολουθεί να πλήττεται από τον κατακερματισμό.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 6 Ιουνίου, σημειώνει ότι είχε επισημάνει την ανάγκη για ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές, υπενθυμίζοντας πως μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου καταβλήθηκε σοβαρή προσπάθεια για τη σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Ωστόσο, όπως αναφέρει, οι εξελίξεις και οι κοινωνικές ανάγκες ξεπέρασαν εκείνη την πρωτοβουλία.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου εκφράζει ακόμη την άποψη ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν προοπτική και ελπίδα για τον προοδευτικό και αριστερό χώρο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση.

«Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά. Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, δηλώνει ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας», τονίζοντας πως η πολιτική και κοινωνική συγκυρία επιβάλλει τη συστράτευση για τη δημιουργία ενός ισχυρού προοδευτικού και αριστερού πόλου, που θα μπορέσει να εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.