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Αποχώρησε και η Γιώτα Πούλου από το κόμμα Κασσελάκη: Η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας

Η Γιώτα Πούλου, βουλεύτρια με τους Δημοκράτες υπέβαλε σήμερα (7/7) την παραίτησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

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Γιώτα Πούλου
Γιώτα Πούλου | EUROKINISSI
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Μετά τη Θεοδώρα Τζάκρη, και η βουλεύτρια Γιώτα Πούλου, υπέβαλε σήμερα (7/7) την παραίτησή της από το «Κίνημα Δημοκρατίας», το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. 

Την είδηση γνωστοποίησε το ίδιο το κόμμα, με την εξής ανακοίνωση: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος  μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ.

Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και  για μια ζωή με νόημα». 

 

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