Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του λεκανοπεδίου, αλλά και με αποδείξεις για τα πεπραγμένα των πρώτων δυόμισι ετών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ετοιμάζεται να κάνει τον δικό του απολογισμό.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών, ανοίγει έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, παρουσιάζοντας το έργο της διοίκησής του. Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να δώσει το σαφές στίγμα της επόμενης μέρας.