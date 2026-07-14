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«Απολογισμός Ευθύνης»: Η ειδική εκδήλωση Χαρδαλιά για τα πεπραγμένα 30 μηνών στην Αττική

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρουσιάζει τον απολογισμό 30 μηνών της Περιφέρειας Αττικής στο Ωδείο Αθηνών, τα έργα και ο σχεδιασμός για το αύριο.

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Νίκος Χαρδαλιάς
Νίκος Χαρδαλιάς | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του λεκανοπεδίου, αλλά και με  αποδείξεις για τα πεπραγμένα των πρώτων δυόμισι ετών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ετοιμάζεται να κάνει τον δικό του απολογισμό.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο  κτίριο του Ωδείου Αθηνών, ανοίγει έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, παρουσιάζοντας το έργο της διοίκησής του. Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται να δώσει το σαφές στίγμα της επόμενης μέρας.

 

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