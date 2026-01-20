Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες όπως στα Τέμπη - Είναι αμετανόητη»

Σκληρό μήνυμα εξέδωσε η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια της μειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες όπως στην υπόθεση των Τεμπών.

«Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι μόνο φαύλοι είναι και αμετανόητοι», δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σε δημοσιογραφική ερώτηση εάν είναι δυνατόν να υπάρξει εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά των ίδιων υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ, η κυρία Αποστολάκη είπε: «Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πυρήνα του σκανδάλου, αναρτώντας πλαστά Ε9 και πλαστά μισθωτήρια. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εχέγγυο ότι θα μπορέσει σήμερα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο.

«Πέραν αυτών χρειάστηκε το σημερινό τελεσίγραφο, ούτως ώστε μετά από 13 ολόκληρες μέρες να προσκομίσουν στην εξεταστική επιτροπή το έγγραφο παραίτησης των Ορκωτών Λογιστών που μιλάει για ενδεχόμενο κίνδυνο απάτης μετά την απόκρυψη στοιχείων που ζητούσαν και δεν τους δίνονταν», συμπλήρωσε.