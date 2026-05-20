Μενού

Αποστολάκη: «Η δεύτερη ευκαιρία δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα για πολίτες που έχουν απαλλαγεί από χρέη»

Επίκαιρη ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη για το ζήτημα που ακυρώνει στην πράξη τον θεσμό της «δεύτερης ευκαιρίας» για πολίτες που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους.

Reader symbol
Newsroom
Μιλένα Αποστολάκη
Η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη θέτει το οξύ ζήτημα που έχει ανακύψει και ακυρώνει στην πράξη τον θεσμό της «δεύτερης ευκαιρίας» για πολίτες και επαγγελματίες που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους βάσει του ν. 4738/2020.  

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απαλλαγής οφειλών και το Δημόσιο δεν διατηρεί πλέον απαιτήσεις εις βάρος των πολιτών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξακολουθούν να μην προχωρούν στην άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την οικονομική και συναλλακτική ζωή, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και να ανοίξουν νέους.  

Η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια κραυγαλέα αντίφαση, καθώς από τη μία πλευρά η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι οφειλές έχουν αποσβεστεί και χορηγεί φορολογική ενημερότητα, από την άλλη όμως εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί ακριβώς για αυτές τις οφειλές.

Για τον λόγο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό σαφείς απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι Δ.Ο.Υ. δεν προβαίνουν στην άρση των κατασχέσεων μετά την απαλλαγή οφειλών, καθώς και αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος ή διοικητική οδηγία.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση ώστε η απαλλαγή από τις οφειλές να συνεπάγεται αυτοδικαίως και την άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ