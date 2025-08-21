Απόστολος Βεσυρόπουλος: Ποιος ήταν ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ που πέθανε από ανακοπή

Την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 59 ετών, άφησε ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια το 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. ΉΤαν Οικονομολόγος και απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Ήταν κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο). Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία (2019 – 2023) και του είχε ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, του Βαρβακείου Ιδρύματος και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής της Ν. Δ., ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη πάλι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος Βουλευτής στην Ημαθία σε σταυρούς προτίμησης. Από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία έχει διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας, στην Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, στην Επιτροπή ΔΕΚΟ.

Συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία έχει διατελέσει και γραμματέας, στην Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.

Έγγαμος με την Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών. Μιλούσε Αγγλικά.