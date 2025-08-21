Απόστολος Βεσυρόπουλος: ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά αποχαιρετούν τον «γαλάζιο» πολιτικό

Η είδηση του θανάτου του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, συγκλόνισε τον πολιτικό χώρο. Μετά από τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά αποχαιρετούν με τη σειρά τους τον «γαλάζιο» πολιτικό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, με ανακοίνωση στο X εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για το θάνατο του Απόστολου Βσυρόπουλου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια, τους οικείους και στο κόμμα της ΝΔ για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε συνεπής σε όλη την πολιτική του διαδρομή με τις αρχές της παράταξής του και ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή», αναφέρει η ανακοίνωση.



Ανδρουλάκης για Βεσυρόπουλο: «Αξιοπρεπής άνθρωπος με ευθυκρισία και ήθος»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με μια ανάρητση στο X είπε το «αντίο» στον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία.

Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς για Απόστολο Βεσυρόπουλο

Με ανακοίνωση η Νέα Αριστερρά, εξέφρασε με τη σειρά της τα συλλυπητήρια για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του», γράφει η επίσημη ανοίνωση.