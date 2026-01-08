Απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής

Ένσταση αντισυνταγματικότητας προέβαλε το ΠΑΣΟΚ, στην Oλομέλεια της Βουλής ανοίγοντας τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του νέου πλαισίου σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος επισήμανε τη διαφωνία του κόμματος του ως προς τη διαδικασία και βίαια ανατροπή της σταδιοδρομίας και της ζωής των στρατιωτικών, οι οποίοι για πρώτη φορά βγαίνουν στο δρόμο και ζητούν την απόσυρσή του και με συνέπειες και στο ηθικό των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατεύματος.

Ο κ. Μάντζος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας για τον λόγο ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της επιβεβλημένης προστασίας του διοικουμένου από την διοίκηση, γιατί επέρχεται βίαιη και αναίτια ανατροπή της σταδιοδρομίας τους.

Η ένσταση, όπως είπε ο ίδιος υποστηρίζεται και από τις διαπιστώσεις της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής αλλά και από το γεγονός ότι η μεταβατική περίοδος, έτσι όπως τίθεται στο νομοσχέδιο, δεν προστατεύει τους στρατιωτικούς.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με το ΚΚΕ να προαναγγέλλει ότι εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει στη συνέχιση της συζήτησης, θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ένσταση αντισυνταγματικότητας προανήγγειλε και ο ΣΥΡΙΖΑ.