Απρόοπτο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Λιποθύμησε μια γυναίκα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το παρών σήμερα (14/3) στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, το οποίο, όμως, διακόπηκε πριν από μισή ώρα για λίγα λεπτά όταν λιποθύμησε μια ηλικιωμένη κυρία, στην οποία της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σταθμό του ΕΚΑΒ και συνήλθε.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «ισχυρή και δυνατή οικονομία, μια δυνατή Ελλάδα και μια δυνατή Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα είναι ανάμεσα στις τρεις πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος δε στο ζήτημα του νερού, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα μπει ξανά μπροστά η επιχείρηση για τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία.