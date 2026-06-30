Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Γελοίες οι δικογραφίες», απάντησε στην απόφαση της Βουλής

Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια. Το αίτημα της άρσης ασυλίας αφορούσε σε τρεις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στην Βουλή,

Από τους 236 βουλευτές που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ της άρσης ασυλίας -και για τις τρείς δικογραφίες- ψήφισαν 173 βουλευτές, «κατά» τάχθηκαν 36, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν «παρών».

Και οι τρείς δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, στη δίκη για τα Τέμπη.

Κωνσταντοπούλου - Oι τρεις δικογραφίες

Η πρώτη δικογραφία αφορούσε την Αναφορά που υπέβαλε δικαστική γραμματέας της Λάρισας, αξιόποινες πράξεις περί προσωπικών δεδομένων, για παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διακοπής και σοβαρής διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και της απλής συνέργειας σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος, οι οποίες φέρεται ότι τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου της Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίσθηκε μετά από έκθεση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και αφορά την αξιόποινη πράξη της παράβασης περί προσωπικών δεδομένων, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Τέλος η τρίτη δικογραφία σχηματίσθηκε πάλι από έκθεση τριών αστυνομικών, αναφορικά με επεισόδιο που έλαβε χώρα στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών και αφορά στην αξιόποινη πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Μιλώντας για τις υποθέσεις, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» και για «γελοίες ψευδο-δικογραφίες», ενώ κατήγγειλε πως η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.

Καταφέρθηκε μάλιστα και εναντίον του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη τον οποίο κατηγόρησε πως δεν ενέκρινε το αίτημά της για μετάθεση της σημερινής συζήτησης.

«Είναι πρωτοφανές να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα γνωστού και δημοσίου κωλύματος της», αναφέρει η Ζ. Κωνσταντοπούλου σε σχετική επιστολή της στον Ν. Κακλαμάνη, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής της των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».