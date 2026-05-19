Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα δύο αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Στην πρώτη υπόθεση, που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση την οποία έχει καταθέσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Βουλή αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 162 ψήφους υπέρ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών σχετικά με παράνομη βιντεοσκόπηση στα δικαστήρια της Λάρισας. Και σε αυτή την περίπτωση εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία, καθώς υπέρ ψήφισαν 177 βουλευτές.

Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου άσκησε δριμεία κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέλεξε την αποχή στην ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη, ενώ υπερψήφισε την άρση ασυλίας για την υπόθεση των δικαστικών λειτουργών.

Στις αιτιάσεις αυτές απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Κώστας Γεωργαντάς, ο οποίος «σήκωσε το γάντι» και δήλωσε πως, εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ενστάσεις απέναντί του ή απέναντι στο προεδρείο, μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επεκτάθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Μάντζος ανακοίνωσε ότι το κόμμα του δεν θα συμμετάσχει στην πρώτη ψηφοφορία που αφορά την υπόθεση Γεωργιάδη, ενώ στη δεύτερη υπόθεση, αυτή των δικαστικών λειτουργών, τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του θα απέχει από τη διαδικασία.