Βουλή: Πράσινο φως για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση που κατέληξε σε ψηφοφορία μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
Η διαδικασία αφορά δύο από τις συνολικά πέντε δικογραφίες που εκκρεμούν κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η ίδια η πρόεδρος κατήγγειλε τη διαδικασία, υποστηρίζοντας πως δεν της δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης των φακέλων, ενώ το αίτημα εξαίρεσης που κατέθεσε κατά του Προέδρου της Επιτροπής απορρίφθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπολίτευση αποχώρησε από την ψηφοφορία, αρνούμενη να νομιμοποιήσει τη διαδικασία, ενώ τα κόμματα είχαν προηγουμένως στηρίξει το αίτημα αναβολής της πλευράς Κωνσταντοπούλου.
Πλέον, το ζήτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία την προσεχή Τρίτη (19/5) θα κληθεί να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για τις δύο πρώτες υποθέσεις (μηνύσεις Α. Γεωργιάδη και δικαστικών), ενώ οι υπόλοιπες τρεις θα εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο.
