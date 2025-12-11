Άρση ασυλίας Ζέττας Μακρή: 222 «ναι» στη Βουλή

Με 222 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 12 «παρών», η Βουλή ενέκρινε την άρση ασυλίας της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Ζέττας Μακρή, ώστε να εξεταστεί στη Δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.

Την άρση ζήτησε και η ίδια η Μακρή, η οποία είχε προηγουμένως καταγγείλει τον Μαρέδη, οδηγώντας σε ομόφωνη καταδίκη του για απόπειρα εκβίασης.