Άρση ασυλίας Ζέττας Μακρή: 222 «ναι» στη Βουλή

Με 222 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 12 «παρών», η Βουλή ενέκρινε την άρση ασυλίας της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Ζέττας Μακρή, ώστε να εξεταστεί στη Δικαιοσύνη η μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρέδης.
Την άρση ζήτησε και η ίδια η Μακρή, η οποία είχε προηγουμένως καταγγείλει τον Μαρέδη, οδηγώντας σε ομόφωνη καταδίκη του για απόπειρα εκβίασης.
- Λίλι Κόλινς: Ο ενθουσιασμός για Μητσοτάκη που βλέπει Emily in Paris - «Τρέχει την Ελλάδα και μετά βλέπει το σόου;»
- Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»
- Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»: «Επιλεκτική στάση που δημιουργεί ερωτήματα» λένε πηγές
- Αττική Οδός: Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο σε έλεγχο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.