Άσκηση ισορροπίας για το Μαξίμου τα μπλόκα: «Παράθυρο» για ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων

Σε άσκηση ισορροπίας εξελίσσονται για την κυβέρνηση οι αγροτικές κινητοποιήσεις μετά και τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη.

Καθώς από τη μία καλείται να επιδείξει την αποφασιστικότητά της να εφαρμόσει το νόμο αντιμετωπίζοντας με μηδενική ανοχή την άσκηση βίας - με άμεση ταυτοποίηση όσων τα προκάλεσαν και απόδοση βαρύτατων κατηγοριών - και αποτρέποντας την κατάληψη κρίσιμων υποδομών όπως αεροδρόμια, λιμάνια και τελωνεία. Και από την άλλη να διατηρήσει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, ώστε να μην κοπούν οι γέφυρες επικοινωνίας με τον αγροτικό κόσμο.

Η άσκηση πάντως δεν είναι καθόλου εύκολη. Αφενός γιατί η κλιμάκωση με την κατάληψη από χθες του αεροδρομίου Ηρακλείου και ο σχεδιασμός των μπλόκων της Θεσσαλίας να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Αφετέρου γιατί τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις για τη διαχείριση της κατάστασης που τείνει να εκτραχυνθεί είναι διαρκείς, ενώ τα αρμόδια Υπουργεία καλούνται να εξαντλήσουν τα περιθώρια για την εξεύρεση λύσεων και την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή» επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός επιμένοντας στην οδό του διαλόγου. Προς ώρας ο οργανωμένος διάλογος σκοντάφτει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πανελλαδικό όργανο των αγροτών και συγκεκριμένα αιτήματα που τους αφορούν όλους. Συνεπώς μία συνάντηση που θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση δεν μοιάζει ορατό πριν την επόμενη εβδομάδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως άνοιξε παράθυρο ικανοποίησης ορισμένων αιτημάτων, ξεκαθαρίζοντας βεβαίως ότι θα πρέπει οι όποιες λύσεις να λάβουν υπόψη τους την ευρωπαϊκή διάσταση.

«Να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, υπό εξέταση βρίσκεται ο επαναπροσδιορισμός ποσοτήτων του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε απ' όλους μας να βρούμε έναν τρόπο με τη ΔΕΗ ούτως ώστε το φθηνό τιμολόγιο, δηλαδή τα 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα, να παραταθεί», σημείωσε μιλώντας στο Action24.

Η κυβέρνηση πάντως υπογραμμίζει πως είναι η ίδια που έχει αποδείξει εμπράκτως το ενδιαφέρον της για τον πρωτογενή τομέα, νομοθετώντας για πρώτη φορά την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού.

«Εδώ είμαστε αλλά σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες», σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Όσο άλλωστε πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων και θα αυξάνονται οι ανάγκες μετακινήσεων και μεταφοράς των προϊόντων η πίεση για όλες τις πλευρές θα μεγαλώνει.